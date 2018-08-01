منظومة التموين والضرائب العقارية.. أهم فقرات التوك شو

رحاب صبحى نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى "90 دقيقة" على المحور يستضيف، الليلة، الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، فى الثامنة مساءً، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج. وتكشف نبيلة مكرم عن أسرار وحكايات تولّيها المنصب الوزاري وتفاصيل قر

رحاب صبحى





نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى “90 دقيقة” على المحور

يستضيف، الليلة، الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة “المحور” الفضائية، فى الثامنة مساءً، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج. وتكشف نبيلة مكرم عن أسرار وحكايات تولّيها المنصب الوزاري وتفاصيل قرار رئيس الجمهورية بوجود وزارة للهجرة وشئون المصريين، وكيف أعاد هذا القرار الثقة للمصريين بالخارج في بلادهم، وكيفية التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات والرقابة الإدارية والبنك المركزي لعمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، وكيف تتواصل معهم لحل مشاكلهم. كما تتناول وزير الهجرة أبرز مطالب المصريين بالخارج من الحكومة، وكيف يتعامل مجلس الوزراء معها، وكيف تتعامل مؤسسات الدولة المختلفة كالأزهر الشريف والكنيسة والنائب العام مع قضاياهم، وتعلن تفاصيل جديدة عن ﻻئحة المصريين في الخارج ومؤتمر مصر تستطيع ودوره في حل مشاكل مصر، ولماذا تم تخصيص “كومباوند” للمصريين في الخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكيف يتابع الرئيس قضايا ومشاكلهم.

وزير التموين ضيف أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتى”

يحلّ أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، ضيفًا ببرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، فى الثامنة مساء؛ للحديث عن منظومة التموين وإضافة المواليد، وخدمات وزارة التموين فيما يتعلق ببطاقات التموين والصعوبات التى تواجه المواطنين فى استصدار بدل فاقد وتالف، ونوعية المواد الغذائية التى تقدمها الوزارة ومدى رضا المستفيدين منها.

شروط الضرائب العقارية على الوحدات السكنية فى “مساء DMC”

يستضيف الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء Dmc” فى العاشرة مساء، الدكتورة سامية حسين، رئيس الضرائب العقارية؛ للحديث عن فرض وشروط الضرائب العقارية على الوحدات السكنية، وفي الجزء الثانى من الحلقة يقدم “كمال” فقرته الأسبوعية مع أسطوات مصر من عمال الورق والكرتون.

انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2018– 2019 فى “آخر النهار”

يناقش برنامج “آخر النهار” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، على قناة “النهار” فى الثامنة مساء، انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2018– 2019. ويستضيف البرنامج الكابتن رضا شحاتة، نجم الأهلى والمنتخب السابق، والناقد الرياضى، بليغ أبو عايد، والناقد الرياضى أحمد عبد الباسط، للحديث عن انطلاق النسخة الـ60 من الدورى العام، والصفقات الجديدة للفرق المصرية.