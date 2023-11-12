منظومة الأقطان تعقد مزادا اليوم الأحد على 49 ألف كيس بالوجه البحري

تترقب سوق الأقطان اليوم الأحد إجراء مزاد على كمية من الأقطان تصل إلى 49 ألف كيس بصناف مختلفة بعدد من المحافظات بالوجه البحري، وذلك حسب تقرير صادر عن منظومة القطن.

وكشف التقرير، أنه من المقرر أن يتم عقد المزاد على 4839 كيسا بمحافظة البحيرة على صنف جيزة 86، و18433 كيس صنف جيزة 94 بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى 4133 كيس صنف جيزة 94 بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى إجراء مزاد على 2192 كيسا بنفس المحافظة صنف جيزة 96 .

فيما سيتم إجراء مزاد على 3644 كيسا بمحافظة دمياط صنف جيزة 92، و7031 كيسا بمحافظة الشرقية صنف جيزة 94 .

وخلال الأسبوع الماضي تم إجراء مزاد أسفر عن بيع عدد من الأقطان صنف جيزة 98 و 95 بالوجه القبلي، وصلت إلى 19.5 ألف قنطار لصالح 3 شركات، وذلك بكل من بني سويف، والفيوم ، وأسيوط وسوهاج.

وحسب تقرير صادر عن اللجنة، فقد فازت شركة أبو مضاوي بنحو 7666 قنطار، فيما فازت شركة دلتا مصر بنحو 1995 قنطار، بينما فازت شركة مصر للأقطان بنحو 8054 قنطار.

وتراوحت أسعار المزاد من 10000 جنيه للقنطار، إلى 12320 جنيها للقنطار.

يذكر أن سلسلة المزادات تستمر من أكتوبر حتي مارس المقبل ومن المرتقب أن ترتفع الأسعار خلال انطلاق الجلسات على محصول كفر الشيخ وهو الأفضل في مصر لأن صنف “فائق الطول” وهو “جيزة 96 ” قياسا على صنف جيزة 92 في دمياط الذي سجل 18450 جنيها للقنطار.

وجدير بالذكر أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي يسجل 45 جنيها علي الأقل، حيث يتم تصدير هذه الكميات للخارج، فضلا عن اشتداد المنافسة في بداية الموسم التي تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن في مرحلة الجني الأولى.

وكان من المقرر ان يتم عقد مزاد مماثل في محافظة كفر الشيخ، وذلك على صنف “جيزة 94” فى مراكز تجميع بمحافظة كفر الشيخ، على نحو 17.5 ألف قنطار، إلا انه تم تأجيله.

وشهدت أسعار القطن فى أول مزاد بالصعيد، مطلع أكتوبر، ارتفاعًا كبيرًا وتسجيل ما يزيد على 11700 جنيه للقنطار، لتهدأ فى الثانى إلى 10700، مقارنة مع 6000 جنيه متوسط سعر القنطار فى مزادات العام الماضى.

جدير بالذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من الفلاحين، خلال الموسم الماضى، بسبب انخفاض السعرالافتتاحى، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.

ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.

وكانت قد كشفت وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر الماضي، عن بيع 85680 قنطار قطن في المزادات التي جرت في 8 محافظات “كفر الشيخ، الشرقية، الغربية ، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، والبحيرة”.

جاء ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حول مستجدات تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن ونتائج مزادات القطن .

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية. وساهمت المنظومة على مدار السنوات القليلة الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.

وتتولى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.