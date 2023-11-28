منظومة الأقطان تبيع 87 ألف قنطار بالوجه البحري بأسعار من 11 - 13.4 ألف جنيه (مستند)

عقدت منظومة القطن بالإسكندرية مزاد أمس الاثنين على كمية من الأقطان تصل إلى 69085 كيس بواقع 87343 قنطار بأصناف مختلفة بعدد من المحافظات بالوجه البحري، وذلك حسب تقرير صادر عن منظومة القطن، وذلك بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والغربية والمنوفية.

وعلى سبيل المثال كشف التقرير، أنه من المقرر أن يتم عقد المزاد على 5125 قنطارا بمحافظة الغربية، وذلك لصنف سوبر 94 بمراكز المحلة الكبرى وقطور وبسيون وزفتى وطنطا، وذلك بأسعار تصل إلى 12750 إلى 12920 جنيه وذلك عبر عدة شركات تشمل الكريم والبشير والنيل والكيان والمعداوي والياسمين ومصر لتصدير الاقطان .

كما يتم التزايد على 2823 قنطار بمحافظة المنوفية، صنف جيزة 97 وذلك بمراكز قويسنا وبركة السبع، وباسعار تصل الى 12700 الى 12880 جنيه للقنطار وذلك على عدة شركات تشمل أبو مضاوي والكيان ومصر لتصدير الأقطان.

وذكر التقرير أنه من المقرر ان يكون المزاد الثالث بمحافظة الشرقية وذلك بواقع 13206 قنطار لصنف جيزة سوبر 94 ، وذلك بمراكز أولاد صقر، وكفر صقر، وصان الحجر، ومنيا القمح، والزقازيق وبلبيس وأبو كبير، وديرب نجم.

وتم وصول سعر القنطار الى 11500 إلى 12100 جنيه للقنطار، وذلك عبر عدة شركات تشمل مصر والفرج والنيل والاحلاص وأبو مضاوي والفيوم والكريم لتصدير الاقطان.

فيما سيتم المزايدة على 34 ألف قنطار بمحافظة الدقهلية، وذلك بمراكز المنصورة وبلقاس والمنزلة وطلخا وأجا ومنية النصر والسنبلاوين، وذلك على اصناف جيزة 94 .

وتم البيع بسعر تراوح من 12200 إلى 13350 جنيه للقنطار، وذلك عبر شركات مصر ودلتا والفيوم والفيروز والرباعية وأبو مضاوي لتصدير الاقطان.

يذكر أن سلسلة المزادات تستمر من أكتوبر حتي مارس المقبل ومن المرتقب أن ترتفع الأسعار خلال انطلاق الجلسات على محصول كفر الشيخ وهو الأفضل في مصر لأن صنف “فائق الطول” وهو “جيزة 96 ” قياسا على صنف جيزة 92 في دمياط الذي سجل 18450 جنيها للقنطار.

وجدير بالذكر أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي يسجل 45 جنيها علي الأقل، حيث يتم تصدير هذه الكميات للخارج، فضلا عن اشتداد المنافسة في بداية الموسم التي تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن في مرحلة الجني الأولى.

وكان أخر مزاد لمحافظات الوجه البحري عقد بالاسكندرية يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث تم المزايدة على قرابة 40 ألف قنطار بأسعار بدات من 11.5 ألف جنيه وحتى 14 ألف جنيه للقنطار.

جدير بالذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من الفلاحين، خلال الموسم الماضى، بسبب انخفاض السعرالافتتاحى، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.

ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.

وكانت قد كشفت وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر الماضي، عن بيع 85680 قنطار قطن في المزادات التي جرت في 8 محافظات “كفر الشيخ، الشرقية، الغربية ، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، والبحيرة”.

جاء ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حول مستجدات تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن ونتائج مزادات القطن .

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية. وساهمت المنظومة على مدار السنوات القليلة الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.

وتتولى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.