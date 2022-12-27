منظومة إلكترونية لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري (فيديو)

تطبق وزارة الداخلية منظومة إلكترونية لرصد مخالفات الإنتظار الخاطئ على مطالع ومنازل الكباري، والتي يرتكبها بعض قائدي المركبات، وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية، إضافة إلى الحوادث، على أن تفعل المنظومة المستحدثة اعتبارًا من بداية العام الجديد.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى رصد سلوكيات قائدي المركبات التي تتعلق بالانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري، وتتسبب في وجود تكدسات مرورية وحوادث نتيجة إعاقة الحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية على الحركة المرورية بالطرق والمحاور، بهدف تحقيق أقصى درجات السيولة المرورية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، من خلال تجنب الانتظار الخاطئ.

ولفتت إلى أنه سيتم الرصد الفوري الإلكتروني لتلك المخالفة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتحقيق السيولة المرورية.