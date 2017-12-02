منظور: مؤتمر أفريقيا 2017 يستهدف فتح أسواق جديدة في مصر

إيمان عوف:قال المُنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" التي تطالب بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية ثانية، الدكتور محمد منظور، رئيس جمعية "من أجل مصر" للتنمية الإدارية والاجتماعية، إن انطلاق فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2017" الخميس المُقبل على أرض مصر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي تستهد

إيمان عوف:

قال المُنسق العام لحملة “كلنا معاك من أجل مصر” التي تطالب بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية ثانية، الدكتور محمد منظور، رئيس جمعية “من أجل مصر” للتنمية الإدارية والاجتماعية، إن انطلاق فعاليات مؤتمر “أفريقيا 2017” الخميس المُقبل على أرض مصر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي تستهدف خلق قنوات تواصل جديدة مع الدول الإفريقية.

وأضاف منظور في بيان صدر اليوم السبت، أن هذا المؤتمر سيشارك فيه أهم القيادات السياسية ورجال الأعمال في إفريقيا والعالم أجمع؛ لمناقشة سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمار في إفريقيا والارتقاء بمناخ الأعمال داخل القارة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم وهو مُهتم بالتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة لما يترتب عليه من آثار إيجابية على حياة الشعوب الإفريقية.

وأكد أن المؤتمر يستهدف أيضًا مناقشة القضايا الهامة بالقارة السمراء بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن والتنمية الحضرية وسبل استغلالها، وعقد جلسات استماع لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجهها الشركات الناشئة في أفريقيا بما في ذلك أزمة التمويل وإمكانية فتح أسواق جديدة استثمارية في مصر.