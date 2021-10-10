منظمة «OECD»: الاتفاق الضريبي الدولي يتيح للبلدان جمع 150 مليار دولار سنويا

تمت الموافقة أخيرا على الاتفاق الضريبى الدولى الذى يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15% كحد أدنى ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت أيرلندا وإستونيا والمجر للاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أساس لتكافؤ للفرص.

وذكرت وكالة رويترز أن الاتفاق الضريبى الدولى يهدف إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات مما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.

136 دولة تدعم الاتفاق الضريبى الدولى

ومن بين 140 دولة مشاركة، دعمت 136 الاتفاق الضريبى الدولى ولم تنضم إليه بعد كل من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD)، والتي قادت المحادثات ومقرها باريس، إن الاتفاق سيغطي 90% من الاقتصاد العالمي.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحد الأدنى للضرائب على الشركات سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويا.

مفاوضات إبرام الاتفاق جارية منذ أربع سنوات

والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق جارية منذ أربع سنوات، لكنها تحولت لتجرى عبر الإنترنت خلال الجائحة. وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة كوفيد-19 حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية.

وقال بايدن في بيان “لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي لتكافؤ الفرص أخيرا بين العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب وباقي العالم”.

وقال بايدن الذي ساند الفكرة بقوة “على مدى عقود، دفع العمال الأمريكيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج”.

ومضى قائلا “هذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأمريكيين فحسب بل وضع كثيرين من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك”.

الاتفاق الضريبى يهدف إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب

ويهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل أيرلندا بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحا مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لرويترز “اليوم خطونا خطوة مهمة أخرى في طريق العدالة الضريبية”.

وأشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الجمعة بالاتفاق قائلا “أصبح أمامنا الآن طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلا، بحيث يدفع اللاعبون الكبار على مستوى العالم نصيبهم العادل في أي مكان يعملون فيه”.

فرنسا: الاتفاق سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسما عادلا من الضرائب

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتفاق سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسما عادلا من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل، وأضاف في بيان بثه التلفزيون “هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية”.

وقبل أن يجف حبر الاتفاق، أبدت بعض الدول قلقها من تنفيذه.

وطالبت وزارة المالية السويسرية في بيان بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار وقالت إن تاريخ التنفيذ في 2023 ليس ممكنا.

أما وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فقد وصفت الاتفاق بأنه انتصار للأسر الأمريكية ومجتمع الأعمال العالمي.

وقالت يلين في بيان “حولنا مفاوضات مضنية إلى عقود من الرخاء المتزايد لكل من أمريكا والعالم. اتفاق اليوم يمثل انجازا يتحقق مرة في الجيل للدبلوماسية الاقتصادية”.

وقال نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية نيك كليج في بيان “لوقت طويل دعت فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة”.

ومضى قائلا “يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا”