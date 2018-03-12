منظمة OECD‏: اقتصاد إسرائيل سيتابع تقدمه بنسبة 3.5 %

عادل عبد الجوادقال "ألبيرو فررا" خبير الاقتصاد الإسرائيلي لدي منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD‏ إن الاقتصاد الإسرائيلي ازدهر سريعا وبشكل منتظم أكثر من اقتصاد أية دولة أخرى عضوة في OECD‏،وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي في وزارة المالية الاسرائيلية الذي عقد في القدس أمس الأحد، أضاف

عادل عبد الجواد

قال “ألبيرو فررا” خبير الاقتصاد الإسرائيلي لدي منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD‏ إن الاقتصاد الإسرائيلي ازدهر سريعا وبشكل منتظم أكثر من اقتصاد أية دولة أخرى عضوة في OECD‏،

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي في وزارة المالية الاسرائيلية الذي عقد في القدس أمس الأحد، أضاف زاعما أن الاقتصاد الإسرائيلي هو الرائد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وأعدت منظمة OECD تقريرا جديدا أثني على إسرائيل وأشار إلى أفضليتها الاقتصادية في السنوات القادمة

ووفق ما كتبه معدو التقرير، فإن تطوير مجمعات الغاز في إسرائيل سيساهم بشكل ملحوظ في استمرار الازدهار الاقتصادي لاسرائيل، إضافة إلى ذلك، يثني التقرير على مستوى البطالة المنخفض في إسرائيل، وأوضح أنه منخفض أيضا مقارنة بدول منظمة OECD‏.

وتعتقد منظمة OECD‏ في تقريرها أن التطور الاقتصادي في إسرائيل سيتابع تقدمه بنسبة %3.5 وسيطرأ تقدم تدريجي على وتيرة التضخم المالي.