منظمة OECD‏: اقتصاد إسرائيل سيتابع تقدمه بنسبة 3.5 %

عادل عبد الجواد
قال “ألبيرو فررا” خبير الاقتصاد الإسرائيلي لدي منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD إن الاقتصاد الإسرائيلي ازدهر سريعا وبشكل منتظم أكثر من اقتصاد أية دولة أخرى عضوة في OECD،
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي في وزارة المالية الاسرائيلية الذي عقد في القدس أمس الأحد، أضاف زاعما أن الاقتصاد الإسرائيلي هو الرائد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
وأعدت منظمة OECD تقريرا جديدا أثني على إسرائيل وأشار إلى أفضليتها الاقتصادية في السنوات القادمة
ووفق ما كتبه معدو التقرير، فإن تطوير مجمعات الغاز في إسرائيل سيساهم بشكل ملحوظ في استمرار الازدهار الاقتصادي لاسرائيل، إضافة إلى ذلك، يثني التقرير على مستوى البطالة المنخفض في إسرائيل، وأوضح أنه منخفض أيضا مقارنة بدول منظمة OECD.
وتعتقد منظمة OECD في تقريرها أن التطور الاقتصادي في إسرائيل سيتابع تقدمه بنسبة %3.5 وسيطرأ تقدم تدريجي على وتيرة التضخم المالي.