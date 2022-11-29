منظمة GAI الإنجليزية تمنح «الأهرام لنُظم الأمان» شهادة توصيف الكوالين

حصد المهندس محمد عارف مدير مصانع مجموعة الأهرام لنُظم الأمان بمدينة العاشر من رمضان جائزة المركز الثالث عالمياً لعام 2022 في توصيف الكوالين وأنظمة الغلق واكسسوارت الأبواب ومنافذ المنشآت وفقا للمواصفات الأوروبية من منظمة GAI الإنجليزية المتخصصة في وضع المعايير التقنية لصناعة البناء وتطوير صناعات الحديد المعمارية حول العالم.

يأتي ذلك بعد دراسة بحثية مٌتخصصة أعدها عارف من أجل الوصول لتوصيف دقيق للمعايير التي يجب أن تُتبع في أنظمة فتح وغلق الأبواب والنوافذ لتحقيق أعلى درجات الأمان للأفراد و المنشآت.

وتسلم مدير مصانع مجموعة الأهرام لنٌظم الأمان الشهادة الدولية في توصيف الكوالين وأنظمة أمان الأبواب والنوافذ خلال الإحتفالية التي أجرتها المنظمة في لندن بحضور العديد من الخبراء والشركات المتخصصة في إنتاج وتصميم أنظمة غلق الأبواب والمنافذ لتقديم أفضل الحلول لمعايير أمان المنشآت والأفراد.

من جانبه، قال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن مصر الآن تمتلك خبرات بمعايير دولية في توصيف الكوالين وأنظمة الغلق واكسسوارت الأبواب ويجب أن تعتمد عليها مكاتب الاستشارات الهندسية في توصيف كافة أنواع الكوالين وأنظمة الأمان لدى أبواب المنشآت ومنافذها ووضع معايير ومواصفات قياسية تضمن تحقيق الأمان الكامل للأفراد والمنشآت.

وتضم منظمة GAI الإنجليزية تجار الحديد المعماريين وتجار الجملة والمصنعين في جميع أنحاء العالم وتتحالف مع الهيئات التجارية في جميع مجالات البناء بما في ذلك المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA) وجمعية منتجات البناء (CPA) ومعهد تشارترد للتقنيين المعماريين (CIAT) وقطاع التشطيبات والداخلية (FIS) لتحقيق أعلى معايير الأمان فى توصيف أنظمة غلق الأبواب والمنافذ وتأمين المنشئات.

على صعيد متصل انتهت مجموعة “الأهرام لنٌظم الأمان” مؤخرا من إجراءات الحصول على شهادات (CE Mark) طبقا لأحدث الإصدارات للمواصفات القياسية والسلامة الأوروبية في إطار خطة الشركة للتوسع في الأسواق الأوروبية والأمريكية خلال عام 2022 الجارى.

حصلت الأهرام على جميع شهادات نظم الإدارة طبقا لأحدث وآخر إصدارات منظمة الأيزو العالمية وهى شهادة الأيزو 2015/9001 الخاصة بنظام ادارة الجودة وشهادة الأيزو 2015/14001 الخاصة بنظام الادارة البيئية وشهادة الأيزو 2018/45001 الخاصة بنظام ادارة السلامة والصحة المهنية، كما حصلت الشركة على شهادة نظام الادارة المتكامل PAS 99/2012.

ومجموعة الأهرام لنُظم الأمان تأسست عام 1945، وهى متخصصة في إنتاج وتصنيع وتصدير أنظمة الأمان وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 25 دولة حول العالم وتضم 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 1300 مهندس وإدارى وفنى ذو مهارات تقنية وكفاءة عالية.