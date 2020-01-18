منظمة دولية: الهجرة غير الشرعية من مصر لأوروبا اقتربت من الصفر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت مع أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين فى الخارج، ولوران دى بوك، مدير مكتب المنظمة فى مصر، والسفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية.

وخلال اللقاء كشف مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أن معدل الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا خلال الشهور الماضية انخفض إلى ما يقرب من الصفر بفضل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أعرب عن شكره للرئيس السيسي والحكومة المصرية على دعم مصر كدولة وتعاونها البناء مع المنظمة.

وقال إن التعاون ليس فقط فى الإطار الثنائي، وإنما أيضاً فى الإطار متعدد الأطراف، لا سيما خلال فترة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وما شهدته من تعزيز أطر التعاون فى مجالات الهجرة على مستوى القارة.

المنظمة تشيد باستراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تبنتها مصر

وأشاد أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى تبنتها مصر منذ ٢٠١٦.

وتابع بأن ذلك جعل مصر من أوائل الدول التى تتبنى اقتراباً نشطاً وفعالاً للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وقال إن ذلك انعكس على انخفاض معدل الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا الشهور الماضية إلى ما يقرب من الصفر، بفضل الإجراءات الفعالة التى تقوم بها الحكومة.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بالملف الخاص بالهجرة غير الشرعية.

وأكد على ما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية سلبية، ولاسيما بهذه الظروف المضطربة التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور شامل.

وأكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار لكافة الأبعاد المرتبطة بهذه الظاهرة، وتبنى سياسات دائمة، لا أن يكون مجرد رد فعل لأحداث طارئة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن السفيرة نبيلة مكرم عرضت خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة الهجرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.

وزيرة الهجرة توجه الدعوة للمنظمة الدولية للهجرة للمشاركة بحملة مراكب النجاة بالبحيرة

وانطلقت بالفعل أولى محطات مبادرة مراكب النجاة فى محافظة الفيوم، وسوف تتجه إلى محافظة البحيرة يوم الإثنين المقبل.

ووجهت وزيرة الهجرة الدعوة إلى مكتب المنظمة الدولية للهجرة للمشاركة بفعاليات حملة التوعية فى محافظة البحيرة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة القانونية المنظمة ، وإنما هى فقط تكافح الهجرة غير الشرعية لأجل حماية أبناء مصر من مخاطر هذه الظاهرة.

وعقّب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وأثنى على فكرة مبادرة مراكب النجاة وأهدافها.

وأعرب أنطونيو فيتورينو عن استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم الممكن لأجل إنجاح هذه المبادرة وتعظيم مردودها.

عرض جهود الدولة المصرية في الاجتماع السنوي المقبل لمنظمة الهجرة في جنيف

وصرحت وزيرة الهجرة بأنها اتفقت مع مدير المنظمة على عرض جهود الدولة المصرية فى الاجتماع السنوى القادم للمنظمة فى جنيف.

وذلك من خلال المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” فى مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال فيلم وثائقى عن الزيارات الميدانية وأنشطة التدريب والتأهيل للسفر بالطرق الشرعية كنموذج يحتذى به.