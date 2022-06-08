منظمة دولية: الاقتصاد العالمي مقبل على تضخم أقوى

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن الاقتصاد العالمي سيواجه ضعف النمو وتضخم أقوى وأضرار طويلة الأمد محتملة تطال سلاسل التوريد.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة بحسب قناة العربية

وأوضحت أن ذلك سيحدث نتتيجة استمرار الحرب في أوكرانيا.

وخفضت المنظمة، توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 3٪ من 4.5٪ توقعتها في ديسمبر.

وضاعفت توقعاتها للتضخم إلى ما يقرب من 9٪ لدولها الأعضاء البالغ عددهم 38 عضواً.

وفي العام 2023، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو إلى 2.8٪.

وقالت المنظمة: “سيتعين على البنوك المركزية إجراء توازن دقيق بين إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، خاصة وأن الانتعاش لم يكتمل بعد”.

ولاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التضخم يضرب مستويات المعيشة، ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم، وأصبح قطاع الأعمال أقل تفاؤلاً بشأن الإنتاج المستقبلي.