منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توافق على إرسال فريق تفتيش لسوريا

أحمد صبري ووكالات قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان يوم الثلاثاء إن مفتشين من المنظمة سيسافرون إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في تقارير عن هجوم أودى بحياة ما يصل إلى 60 شخصا. وذكرت المنظمة أنها ”طلبت من الجمهورية العربية…

أحمد صبري ووكالات

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان يوم الثلاثاء إن مفتشين من المنظمة سيسافرون إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في تقارير عن هجوم أودى بحياة ما يصل إلى 60 شخصا.

وذكرت المنظمة أنها ”طلبت من الجمهورية العربية السورية وضع الترتيبات الضرورية لمثل هذه البعثة“.

وأضاف البيان الذي نقلته رويترز أن ”هذا تزامن مع طلب من الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في دوما. الفريق يستعد للانتشار في سوريا قريبا



وكانت روسيا قد طالبت أمس المنظمة بارسال فرقها للتفتيش والتاكد مما أسمته بالمزاعم ، بعد انتقادات غربية حادة.