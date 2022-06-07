منظمة الفياتا تناقش عددا من قضايا الشحن الدولي عالميا

نظمت منظمة الفياتا العالمية والتي أحد المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم، اجتماعا مؤخرا لمناقشة الدفاع عن الخدمات اللوجستية الفعالة في تلك الأوقات المضطردة، صرح بذلك المهندس أحمد مصطفى عضو مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية.

وأضاف أنه تم خلال تلك الاجتماعات الاتفاق على أن تستضيف دولة أوغندا استضافة دولة أوغندا لمؤتمر المنظمة الدوري خلال العام المقبل 2023 .

وأوضح أنه تم مناقشة توجه الخطوط الكبرى لشراء أو شراكة شركات الطيران الكبري وكذلك لجنة الشحن البحري والتي ناقشت كيفية مواجهة ممارسات غير عادلة من بعض الخطوط الملاحية.

كما ناقشت لجنة التحول الرقمي والتي ناقشت اصدار بوليصة الفياتا الالكترونية وانتهت فاعليات الاجتماع الرئاسي باستضافة كوريا الجنوبية لمؤتمر الفياتا خلال سبتمبر المقبل.

ومن المعروف أن الفياتا هي منظمة دولية للشاحنين وتمثل 145 منظمة وطنية تمثل 55 ألف شركة من بين 106 دولة و400 ألف عامل بالصناعة.

وكانت قد أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية ” الايفا ” ، عن حصولها للمرة الثالثة على التوالي على اعتماد منظمة الفياتا العالمية بسويسرا على تدريس دبلومة الفياتا المتقدمة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكدت الدكتورة أميرة شوقي عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة التدريب، أن دبلومة ” إدارة سلاسل الامداد من الدبلومات المتقدمة عالميا وأنها تدرس بمصر على نفس المناهج الدولية المعترف بها بجميع الدول الأعضاء بمنظمة الفياتا .

وأوضحت أن إعادة إجازة المنظمة بجنيف لتدريس الدبلومة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – كلية النقل الدولي واللوجستيات – تأتي بعد مجهود كبير تم بذله من قبل الشعبة والأكاديمية .

ولفتت إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه مشاكل سلاسل الامداد العالمية ألآن ، فيتم التدريب على كافة الآليات الخاصة بها ليتم دراسة عبر مناهج وضعها العديد من خبراء صناعة الشحن الدولي.

يذكر أن شعبة خدمات النقل الدولي ” إيفا ” تضم العديد من شركات الشحن الدولي والمعروفين بـ” مرحلي البضائع” ويصل عدد أعضائها ما يزيد عن 600 شركة وتتبع غرفة تجارة الإسكندرية.

ووضع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن مستندات موحدة، ونسخاً الكترونية منها لاستخدامها من شركات الشحن والنقل في جميع أنحاء العالم،والتي تشمل شهادة وسطاء الشحن بالاستلام، وشهادة وسطاء الشحن، و إيصال مستودع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن، وبوليصة الشحن للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن متعددة وسائل النقل والقابلة للتداول، وبوليصة الشحن للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن متعددة وسائل النقل غير القابلة للتداول، وإعلان شركات الشحن لنقل السلع الخطرة، وشهادة شركات الشحن للوزن متعدد الوسائط.