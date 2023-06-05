منظمة العمل الدولية: 685 مليونًا في فقر مدقع و4 مليارات بلا حماية اجتماعية بالعالم

قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛ جيلبرت ف. هونغبو إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من إفريقيا، فضلًا على 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص دون حماية اجتماعية.

وأوضح أن تقريره المعروض على المؤتمر عن “النهوض بالعدالة الاجتماعية”، والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم، ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، وقال

ودعا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

وشارك وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل؛ حسن شحاتة، المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بقصر الأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من الخامس وحتى السادس عشر من يونيو الجاري، بحضور 5 آلاف مندوب عن أطراف العمل الثلاثة، من 187 دولة حول العالم.

وحضر مع الوفد المصري مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف؛ السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين.

ومن المقرر أن يلقي وزير العمل؛ حسن شحاتة، كلمة مصر أمام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل، لعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، ولم تدرج منظمة العمل الدولي في المؤتمر اسم مصر على قائمة الملاحظات المعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء في ملف العمل.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب على بن صميخ المري؛ وزير العمل القطري، رئيسًا للمؤتمر، وهنري كوينت، من النرويج، وأهور أوان، من باكستان، نائبين للرئيس، وجرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة بجدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

وعرض رئيس المؤتمر القطري؛ على المري، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد، خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، وأيضًا ملف التلميذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني، وحماية العمال غير المنتظمين،

وتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال، وأكدا على أهمية التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل.

ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول أعمال يتضمن مناقشة بنود أساسية، منها مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الإجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.