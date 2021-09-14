اقتصاد وأسواق

منظمة العمل الدولية: مصر حققت فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب بفضل السياسات الناجحة للحكومة

في كلمته أمام جلسة نقاشية خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بمصر
المال - خاص 3:15 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 3:15 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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أكد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، أنه تم تحقيق نتائج وأرقام جيدة داخل منظومة العمل المصرية وذلك بعد توفير فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب، حيث يعود الفضل للسياسات الناجحة التي حققت الكثير من الأهداف في مجال الاستثمار والسياسات والإصلاحات الاقتصادية الجادة.

وأضاف أوشلان – في كلمته أمام جلسة نقاشية خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بمصر، أن هذه السياسيات أدت لخلق فرص عمل جادة نظرا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأشار إلى أنه مازال هناك كثير من التحديات التي يتعين على الحكومة مواجهتها عن طريق النظر لفرص التوظيف من خلال شكل إيجابي وإتاحة العمل في وقت الأزمات.

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بقلم المال - خاص

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