منظمة الصحة تحذر من “عودة قاتلة” لكورونا حال رفع العزل

حذر من التسرع في رفع القيود

مع إعلان بعض الدول عن اعتزامها عودة العمل جزئيا، حذرت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر اليوم من “عودة قاتلة” لفيروس كورونا حال كان رفع العزل “مبكرا”.

وتخضع معظم دول العالم إلى إجراءات إغلاق وحظر جزئي أو كلي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أن أي رفع متسرع لإجراءات العزل قد تتسبب في عودة “قاتلة” للفيروس.

وأوضح: “منظمة الصحة ترغب في رؤية رفع القيود مثل الجميع لكن في الوقت نفسه فإنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة للوباء”.

وأعلن أن دولا أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات وإن تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة.

لكنه أوضح أن تراجع الإصابات بوباء كورونا قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم.

وطالب بالحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي.