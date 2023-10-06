منظمة الصحة تحدد مناطق جديدة عرضة لتهديدات حمى الضنك

حذّر كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية من أن حمى الضنك ستمثل تهديدًا كبيرًا في جنوب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا ومناطق جديدة من أفريقيا خلال هذا العقد، عازية السبب إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يخلق الظروف الملائمة لانتشار البعوض الذي يحمل العدوى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وابتليت معظم أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية بهذا المرض منذ فترة طويلة، ويتسبب في وفاة نحو 20 ألف شخص كل عام. وارتفعت معدلات الإصابة به بالفعل بمقدار ثمانية أمثال على مستوى العالم منذ عام 2000، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تغير المناخ وزيادة حركة السفر والتنقلات والتوسع الحضري.

ولا يتم تسجيل العديد من الحالات، لكن في عام 2022، تم تسجيل 4.2 مليون إصابة في أنحاء العالم. وحذّر مسئولو الصحة العامة من أن مستويات عدوى شبه قياسية متوقَّعة هذا العام. وتشهد بنجلاديش حاليًّا أسوأ تفشٍّ للمرض على الإطلاق، مع وفاة أكثر من ألف شخص.

وقال جيريمي فارار، اختصاصي الأمراض المُعدية الذي انضم إلى منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي، لـ”رويترز”: “نحن بحاجة إلى المبادرة بالحديث أكثر بكثير عن حمى الضنك”.

وأضاف: “نحن بحاجة حقًّا إلى إعداد الدول على كيفية التعامل مع الضغوط الإضافية التي ستتعرض لها… في المستقبل في العديد والعديد من المدن الكبرى”.