منظمة الصحة العالمية: نهاية «كوفيد-19» تلوح في الآفق

ذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن العالم أصبح في وضع أفضل من أي وقت مضى فيما يتعلق بالوضع العام الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والجهود المبذولة للقضاء على الوباء.

وطالب جيبريسوس في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر أقيم عبر الإنترنت، دول العالم على الاستمرار في مكافة فيروس كورونا الذي حصد أروح أكثر من 6 ملايين شخصا.

وقال جيبريسوس: “لم نصل لذلك بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق”.

كان هذا التعليق هو الأكثر تفاؤلا من الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ أعلنت حالة طوارئ دولية في يناير من العام 2020 ووصفت مرض كوفيد-19 بأنه جائحة بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وأودى فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في أواخر العام 2019 بحياة ما يقرب من 6.5 مليون نسمة حول العالم بعدما أصاب 606 ملايين، وتسبب في اضطراب الاقتصادات العالمية وحمّل منظومات الرعاية الصحية ما يفوق طاقتها.

وساعد طرح اللقاحات والأدوية في الحد من شدة المرض. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الأسبوع الماضي بلغت أدنى حد منذ مارس آذار 2020.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة إنه لا يزال يتعين على الدول التفكير طويلا في سياساتها وتعزيزها لمواجهة كوفيد-19 والفيروسات المستقبلية. وحث الدول على تطعيم الفئات المعرضة للخطر بنسبة 100 بالمئة ومواصلة إجراء اختبارات الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة من احتمال حدوث موجات من الفيروس في المستقبل وقالت إنه يتعين على الدول الاحتفاظ بالإمدادات الكافية من المعدات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.