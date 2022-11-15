منظمة الصحة العالمية: نصف سكان العالم سيعانون من الإجهاد المائي في 2025

قالت منظمة الصحة العالمية إنه بحلول عام 2025 ، سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، وترتبط القضايا المتعلقة بالمياه ارتباطًا جوهريًا بتغير المناخ، وقدم مؤتمر COP 27 Water Day منتدى لمعالجة هذا الأمر مع التركيز على الإدارة المستدامة لموارد المياه.

وبدأ اليوم ضمن فعاليات قمة المناخ cop 27، بتدشين مبادرة AWARe بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، وتعزز المبادرة الجهود السياسية والعمل العلمي وتبادل المعرفة وتنمية القدرات الميدانية لوضع أنظمة إدارة المياه التكيفية في صميم أجندة التكيف مع تغير المناخ ، وإنشاء مركز أفريقي للمياه.

كما تم تقديم قصص نجاح من أفريقيا تسلط الضوء على كيفية تكييف أنظمة المياه بنجاح في مواجهة تغير المناخ الحاد، وشمل ذلك الري الذكي ، والحماية من الفيضانات ، وحصاد الأمطار، ودرس الحاضرون أفضل السبل لتجاوز هذه الإنجازات وتوسيع نطاق مرونتها على المدى القصير لمواجهة الظروف المناخية المتدهورة وكان من بين نقاط المناقشة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المستدام وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية.

وقال سامح شكري، رئيس COP 27: “مع زيادة استخدام المياه كل عام واستخدام 70٪ من المياه العذبة في العالم للزراعة ، وفقًا للبنك الدولي ، يتم الشعور بضغوط تغير المناخ أكثر فأكثر. يحد تغير المناخ بالفعل من وصول الناس إلى المياه على مستوى العالم ، حيث تؤثر موجات الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة على الإمدادات. أصبحت مراقبة النظم البيئية لأحواض الأنهار وإدارتها حيوية بشكل متزايد وستوفر مبادرات مثل AWARe التعاون التحويلي عبر القارة”.

على مدار اليوم ، سلطت الجلسات الضوء على سبل المضي قدمًا في مجال التكيف والزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ. وشملت هذه:

فصل استخدام المياه العذبة والأمن المائي استكشاف إمكانات الأطر والتكنولوجيا لتمكين بناء القدرة على الصمود لدفع الأمن المائي

تم النظر في تكيف مقياس حوض النهر وفوائده المشتركة وخطر سوء التكيف في تعبئة الجهود العالمية لتحسين إدارة المياه ، وزيادة الجهود التعاونية في التكيف مع المياه وتحديات سوء التكيف.

وركزت الفيضانات والجفاف على الحاجة إلى حماية الناس من خلال أنظمة الإنذار المبكر لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.

كما تم إلقاء الضوء على التخفيف من تأثير المياه في أفضل السبل للحفاظ على موارد المياه في مواجهة الضغوط المناخية وضمان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.

وجمع التركيز على المياه في COP 27 أصواتًا متنوعة من صانعي السياسات والعلماء والباحثين والمجتمع المدني والحكومة ، الذين تبادلوا الأفكار وقصص النجاح المتعلقة بمعالجة قضايا ندرة المياه.