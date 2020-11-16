منظمة الصحة العالمية: مصر لديها خطط لمواجهة زيادة إصابات كورونا

أكدت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن الإغلاق التام لا يمنع الإصابة من فيروس كورونا، ولكنه يمنح فرصة استعادة النظام الصحي.

وقالت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن الحكومة المصرية لديها خطط وضعتها، لمواجهة زيادة الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة المصرية في كيفية اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي تتشابه مع حالات الإصابة بالانفلونزا الموسمية.

ونصحت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، المواطنين بالالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، مع عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة مع ارتداء الكمامة وتطهير اليدين وغسلها باستمرار.