منظمة الصحة العالمية قلقة من مخاطر كورونا على النساء أثناء الولادة

ونبه إلى أن العديد من النساء يواجهن "خطرا متزايدا" للوفاة أثناء الولادة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه مع تسارع جائحة كورونا في البلدان النامية، يشعر المسؤولون بقلق خاص إزاء الخسائر غير المتناسبة التي يسببها الفيروس المستجد لبعض السكان، لاسيما النساء المعرضات “لخطر متزايد” للوفاة أثناء الولادة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن منظمة الصحة العالمية قلقة بشكل خاص إزاء “التأثير على الأشخاص الذين يكافحون من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية.. النساء والأطفال والمراهقين”.

وأضاف تيدروس أن الجائحة تطغى على الأنظمة الصحية في العديد من البلدان، ونبه إلى أن العديد من النساء يواجهن “خطرا متزايدا” للوفاة أثناء الولادة.

ولفت إلى أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قامت، مؤخرا، بالتحقيق في خطر قيام الأمهات بنقل الفيروس المستجد إلى حديثي الولادة.

وخلص التحقيق إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق مخاطر انتقال الفيروس، وينطبق ذلك أيضا على النساء اللائي يشتبه أو تم التأكد من إصابتهن بكوفيد – 19 المرض الذي يسببه الفيروس المستجد.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية قلقة أيضا بشأن الشباب الذين قد يكونون عرضة للقلق والاكتئاب، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان يتلقى أكثر من ثلث المراهقين مساعدة تتعلق بالصحة العقلية، خاصة في المدارس.