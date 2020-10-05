منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا يصيب 10% من سكان العالم وفترة صعبة مقبلة

قفزت أعداد الإصابات والوفيات لتبلغ حوالى 35.3 مليون حالة وأكثر من 1.04 مليون ضحية فى العالم.

أعلنت، اليوم الاثنين، منظمة الصحة العالمية أن 10% تقريبًا من سكان العالم ربما أصيبوا من فيروس كورونا المميت، مما يترك الغالبية العظمى من السكان عرضة للإصابة بمرض كوفيد- 19 الذى انتشر فى حوالى 200 دولة، ولا سيما الأمريكتين وجنوب شرق آسيا، وأن أعداد الإصابات والوفيات في ارتفاع بمناطق من أوروبا وشرق البحر المتوسط لتبلغ حوالى 35.3 مليون حالة، وأكثر من 1.04 مليون ضحية فى العالم.

وأكد مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، اليوم، أن فيروس كورونا يواصل الانتشار، والعالم يتجه لفترة صعبة.

وذكرت وكالة رويترز أن مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة لعالمية، ألقى، اليوم، كلمة أمام مجلسها التنفيذي

ووجّهت الولايات المتحدة انتقادًا يكاد يكون مباشرًا للصين بشأن ما وصفته بالتقاعس عن تقديم معلومات دقيقة عن فيروس كورونا.

وانتقدت الحكومة الأمريكية حكومة بكين؛ لأنها لم تقدم في الوقت المناسب المعلومات اللازمة عن تفشي وباء كورونا بأنحاء العالم.

لكن تشانغ يانغ، المسئولة بلجنة الصحة الوطنية، قالت ”الصين كانت دائمًا تتعامل مع وباء كورونا بشفافية ومسئولية للوفاء بالتزاماتنا الدولية”.

وأضافت تشانغ يانغ أن حكومة الصين ظلّت على اتصال وثيق على جميع المستويات مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

منظمة الصحة العالمية: الغالبية العظمى فى العالم تواجه مخاطر من فيروس كورونا

وأكد رايان أن أفضل تقديرات أن تقديرات المنظمة العالية الحالية تفيد بأن حوالي 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس.

وأوضح رايان أن العدوى تختلف من بلد لآخر، ومن المناطق الحضرية للريفية ووفقًا للجماعات، لكن الغالبية العظمى بالعالم تواجه مخاطر.

وقالت المنظمة وخبراء آخرون إن الفيروس الذي ظهر في سوق للمواد الغذائية بمدينة ووهان الصينية، العام الماضي، من أصل حيواني.

وقدّمت منظمة الصحة للسلطات الصينية قائمة للنظر فيها تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية للصين للتحقيق بشأن منشأ فيروس كورونا.

وقال برت جروير، مساعد وزير الصحة الأمريكي، إنه من المهم أن تتلقى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وعددها 194 دولة، تحديثات دورية في الوقت المناسب تشمل اختصاصات هذه اللجنة أو أي بعثة ميدانية أخرى لنشارك جميعنا في العملية ونكون واثقين من النتائج.

وتحدثت ألمانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي قائلة إن بعثة الخبراء يجب أن تُرسل بأقرب وقت، وأيدت أستراليا كذلك سرعة التحقيق.