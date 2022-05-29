منظمة الصحة العالمية: سبب القلق من جدري القرود هو انتشاره غير النمطي

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن القلق حول هذا المرض يأتي بسبب انتشاره في بلدان غير الموطن الذي نشأ فيه في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية ولذلك أصبح هناك قلقاً وهلعاً بما أعادهم لدائرة كوفيد 19 عام 2020

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، تعليقاً على تفشي جدري القرود .

وأوضح أن هذا الفيروس حيواني المنشأ يستوطن في إفريقيا الوسطى وغربها والكونغو الديموقراطية والكاميرون وسجلت هناك حالات منذ سبعنيات القرن الماضي.

لكنه عاد وقال إن اللافت للنظر هذه المرة هو ظهور حالات إصابة غير نمطية في بلدان لم يسجل بها سابقاً الأمر الذي دفع المنظمة للتركيز على إنتشار المرض ونمط الاصابات ودعوة كافة الأنظمة الصحية في كل العالم أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.



وحول تلك الاحتياطات اللازمة أضاف: “في مثل هذا النوع من الامراض هي ضمان وقوف الأنظمة الصحية على أهبة الاستعداد في مرحلة التقصي ورصد الاصابات والمخالطين لهم فضلاً عن حماية العاملين في الانظمة الصحية ورفع مستوى ثقافة ووعي المواطن في كل دول العالم حول المعلومات الرئيسية حول هذا المرض ومنع وصول وباء المعلومات المغلوطة له والتي بدأت في الانتشار عبر التواصل الاجتماعي والتي قد تثير الرعب لدى الجميع”.

ولفت إلى أن لقاح جدري القرود موجود بالفعل وهو ذات اللقاح المستخدم في الجدري العادي قائلاً : “اللقاحات موجودة ولو كانت محدودة في دول معينة حيث أنه مرض كان في الاساس مستوطن في بلدان معينة ولم تأخذ الدول في حسابناها ذلك لكن الوقت ليس متأخراً “.

وبين أنه بالرغم من ذلك فلا داعي للتطعيم الجماعي مقارنة بكوفيد 19 قائلاً : ” هذا المرض من حيث التطعيم يعطى للمصابين والمخالطين مقارنة بكوفيد 19 الذي ختنلف في نمط التفشي والعدوى فالأخير ينتقل عبر الرذاذ والقطيرات المائية والتنفس بينما جدري القرود ينتقل عن طريق الاختلاط والتلامس المباشر مع المصابين أو لمس الأسطح المصابة بإفرازات المصابين وبالتالي نلمس ضيق دائرة الانتشار في المرض الاخير مقارنة بكوفيد 19 “.,