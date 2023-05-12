منظمة الصحة العالمية تُسدل الستار على حالة الطوارئ العامة لجدري القردة

أنهت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية استمرت 10 أشهر لمرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي أدى لرصد حالات مؤكدة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” ، فقد أعلنت المنظمة في يوليو 2022 اعتبار مرض جدري القردة طارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا، وأكدت موقفها في نوفمبر وفبراير.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس انتهاء حالة الطوارئ للمرض بناء على توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة ، التي اجتمعت يوم الأربعاء.

وتشير الخطوة إلى أن الأزمة الناجمة عن المرض، والذي ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم ويسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا وكذلك الطفح الجلدي، قد أصبحت تحت السيطرة.

وقالت نيكولا لو، نائبة رئيس لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، والمعنية بمرض جدري القردة، إن هناك حاجة للانتقال إلى استراتيجية لإدارة مخاطر الصحة العامة طويلة الأجل لجدري القردة بدلا من الاعتماد على تدابير الطوارئ.

وأضافت لو أن ذلك التحول يعني إدخال التعامل مع جدري القردة والتأهب لمواجهته ضمن برامج مراقبة الأمراض الوطنية مثل تلك الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش.آي.في) ، وغيره من العدوى المنقولة جنسيا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية ، إن عدد الحالات المبلغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية يقل بنحو 90 % عن العدد في الشهور الثلاثة السابقة.