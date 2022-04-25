أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن طفلاً واحدًا على الأقل توفي في أعقاب تفش لمرض غامض يصيب الكبد، بحسب تقرير لموقع يورونيوز.

وذكرت المنظمة أن التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال وصل لنحو 12 دولة مسجلاً 169 إصابة، وتحقق السلطات الصحية في أنحاء العالم في الزيادة الغامضة في الحالات الحادة من التهاب الكبد لدى الأطفال الصغار.

وتابعت منظمة الصحة العالمية أنه حتى 21 أبريل الجاري تم تسجيل حالات حادة لالتهاب الكبد غير معروفة السبب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والدنمرك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا.

وقالت المنظمة إن 114 حالة من بين 169 حالة كانت في بريطانيا وحدها.

وأضافت المنظمة أن الحالات المسجلة كانت لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 سنة، وأن 17 منها احتاجت لعمليات زرع كبد. ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن حالة الوفاة جراء المرض ولم يذكر أين حدثت.

وأشارت المنظمة إلى أنها تراقب الوضع وتتعاون في هذا المجال مع السلطات الصحية البريطانية والدول الأخرى الأعضاء والشركاء.