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منظمة الصحة العالمية تعدّل تقديرها لخطر كورونا من «معتدل» إلى «مرتفع»

تفشي فيروس "كورونا" الجديد بالوتيرة الحالية قد يؤدي إلى انتشار المرض على الصعيد العالمي بحلول مارس المقبل
المال - خاص 9:51 م, الأثنين, 27 يناير 20 9:51 م, الأثنين, 27 يناير 20

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رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع من تفشّي فيروس “كورونا” الجديد الناشئ في الصين، على النطاق العالمي، من “معتدل” إلى “مرتفع”، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشارت “الصحة العالمية”، في تقديراتها السابقة، إلى أن خطر سلالة فيروس “كورونا” 2019-nCoV” مرتفع للغاية بالنسبة للصين، ومرتفع للمنطقة، ومعتدل على المستوى العالمي”.

وأوضحت المنظمة، اليوم الاثنين، في بيانٍ لها، أنها “صحّحت الخطأ في الصيغة” الوارد في تقريرها السابق بشأن المسألة. 

من جانبه اعتبر رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرغييف، أن تفشي فيروس “كورونا” الجديد بالوتيرة الحالية قد يؤدي إلى انتشار المرض على الصعيد العالمي بحلول مارس المقبل. 

وأوعز الرئيس الصيني شي جين بينغ، لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار “كورونا” الجديد، من أجل “مكافحة الوباء وتحقيق النصر الحاسم على العدو”.

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بقلم المال - خاص

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