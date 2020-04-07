اقتصاد وأسواق

منظمة الصحة العالمية تطور دليلا إرشاديا لتعامل المسلمين في رمضان

"نعمل بشكل قريب جدا جدا مع المؤسسات الدينية"
عبدالغفور أحمد محسن 3:11 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20 3:11 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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قال الدكتور مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تطور دليلا إرشاديا لكيفية تعامل المسلمين خلال شهر رمضان.

وأوضح ريان خلال مؤتمر صحفي الإثنين إن المنظمة شددت كثير على مدى خطورة التجمعات في وسط جائحة كورونا.

وتابع: ” نعمل بشكل قريب جدا جدا مع المؤسسات الدينية حول العالم المسلمة والمسيحية وغيرها”.

ويحل شهر رمضان في الأسبوع الأخير من أبريل الجاري، وعادة ما يشهد تجمعات للمسلمين في الصلوات خاصة “التراويح” أو في وقت الإفطار، فضلا عن التجمعات في العيد بحلول نهاية الشهر.

وخلال المؤتمر نفسه، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام المنظمة إن “الصحة العالمية” لن تسمح بتحويل إفريقيا إلى حقل تجارب لأي لقاح.

وأضاف: “لأسبوع الماضي كان هناك تعليقا من عالمين قالا إن ميدان التجارب للقاحات كورونا سيكون إفريقيا.. وللأمانة فقد أفزعني هذا للغاية”.

وتابع:” قلت من قبل أننا نحتاج إلى التضامن.. مثل هذه العلامات العنصرية ضد التضامن”.

وأضاف: “أفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل تجارب لأي لقاح”.

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بقلم عبدالغفور أحمد محسن

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