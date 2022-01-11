منظمة الصحة العالمية تشيد بتجربة مصر في إنتاج لقاح كورونا محليا

في كلمة بمنتدى شباب العالم

أشادت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، الثلاثاء، بتجربة مصر في إنتاج لقاح ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ محليًا.

كان ذلك خلال جلسة بعنوان “مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة” بمشاركة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وعدد من المتحدثين البارزين، بحسب بيان للمنظمة بمصر عبر صفحتها في فيسبوك.

وتحدثت القصير عن أهمية الاستثمار في الصحة للوصول إلى التنمية مع التركيز على التوعية والإنصاف واستغلال الموارد والإدارة المبنية على البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما تحدثت القصير عن أهمية العدالة والإنصاف في توزيع اللقاحات وكذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا في تصنيعهم والتنازل عن الملكية الفكرية.

وفي نوفمبر 2021 عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصرى (كوفى فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واعتبر الوزير اليوم بمثابة تتويج لمجهود الباحثين والعلماء، ويثبت للعالم قدرة مصر على مواجهة التحديات.

وآنذاك قال اللواء محسن بدوي، الرئيس التنفيذى لشركة فاكسين فالى المخصصة لإنتاج اللقاح المصرى لفيروس كورونا “كوفى فاكس”، إن مصر تمتلك العديد من الخبرات والقدرات والإمكانيات العلمية التى تؤهلها لإنتاج اللقاحات المختلفة.

وأشار بدوى إلى أن مصر نجحت فى تحقيق الحلم بدخولها عصر إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد فاكس.