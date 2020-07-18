منظمة الصحة العالمية تسجل زيادة قياسية في إعداد إصابات كورونا في العالم

زادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايوالماضي.

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، وفق ما نقلته رويترز.

وسجلت هذه الزيادة المطردة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغت 259848 حالة.

وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا

وكانت المنظمة سجلت، أمس الجمعة، 237743 إصابة جديدة.

وزادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايوالماضي.

وأشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 14.16 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 597250 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139205 حالات وفاة وثلاثة ملايين و666280 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 77851 حالة وفاة ومليوني 046328 ‬حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة ومليون و38716 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12247 حالة وفاة و 765437 حالة إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا وبباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن.