منظمة الصحة العالمية ترصد سلالتين جديدتين من أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها رصدت العديد من الإصابات بسلالتين فرعيتين جديدتين من المتحور أوميكرون الشديد العدوى لفيروس كورونا “كوفيد-19” بهدف تقييم ما إذا كانا أشد عدوى أو أكثر خطورة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأضافت المنظمة أن السلالتين (بي.إيه 4) و(بي.إيه 5) الفرعيتين من سلالة أوميكرون الأصلية (بي.إيه1) إلى قائمتها للمراقبة.

وأكدت أنها تتتبع بالفعل أثر السلالتين (بي.إيه1) و(بي.إيه2) المنتشرتين عالميا الآن، وكذلك (بي.إيه1.1) و(بي.إيه3).

وأوضحت المنظمة أنها بدأت تتتبع السلالتين فعليا بسبب “الطفرات الإضافية التي يلزم دراستها بشكل أكبر لفهم تأثيراتهما على إمكان التغلب على المناعة”.

وتتحور الفيروسات طوال الوقت لكن بعض الطفرات فقط تؤثر على قدرتها على الانتشار أو التغلب على المناعة المكتسبة من التطعيم أو الإصابة السابقة أو شدة المرض الذي تسببه.

فعلى سبيل المثال تمثل السلالة (بي.إيه2) حاليا ما يقرب من 94 % من إجمالي حالات الإصابة المتتابعة، وهي أكثر قابلية للانتشار من سلالات أوميكرون الفرعية الأخرى، لكن الأدلة حتى الآن تشير إلى أنه ليس من المرجح أن تسبب مرضا شديدا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه تم رصد عشرات الإصابات فقط بالسلالتين (بي.إيه4) و(بي.إيه5) ضمن قاعدة البيانات العالمية (المبادرة العالمية لتبادل جميع بيانات الإنفلونزا).

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية الأسبوع الماضي إن السلالة الفرعية (بي.إيه4) رُصدت في جنوب أفريقيا والدنمارك وبوتسوانا واسكتلندا وإنجلترا من العاشر من يناير إلى 30 مارس.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 499 مليونا و748 ألفا و65 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و181 ألفا و560 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية.