منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور متحورات جديدة من «كوفيد-19» الأسابيع المقبلة

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف الذي شهد تراخياً واسعاً لتدابير الوقاية والاحتواء على الصعيد العالمي.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الحكومات بتعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، وتجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة.

وذرت منظمة الصحة العالمية من أن الإصابات قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

إصابات كورونا حول العالم

كانت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية قد أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حول العالم قد تجاوز 597 مليوناً، فيما اقترب عدد الوفيات من 6.5 مليون وبلغ عدد الجرعات اللقاحية الموزعة في العالم 12.4 مليار.

وجاء في هذه البيانات، التي تنبه المنظمة دائماً إلى أنها دون الأرقام الحقيقية بكثير، أن عدد الإصابات العالمية خلال الأسبوع الفائت بلغ 5.3 مليون حالة، بتراجع بنسبة 9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وأن عدد الوفيات الإجمالية بلغ 14 ألفاً بانخفاض عن الأسبوع السابق بنسبة 15%.

وتراجع عدد الإصابات الأسبوعية في جميع المناطق، وسجلت اليابان أعلى نسبة زيادة في عدد الحالات الجديدة بلغت 6%، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 2% وكانت الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 13%، وفي ألمانيا بنسبة 19%.