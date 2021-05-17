منظمة الصحة العالمية تحذر من أوقات العمل الطويلة التي تبلغ 55 ساعة أسبوعيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الألوف من الأشخاص سنويا، في اتجاه يزداد سوءا وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كوفيد-19، بحسب وكالة رويترز.

745 ألف شخص ماتوا بسبب الإصابة بسكتة دماغية

وأوضحت ورقة بحثية نُشرت في دورية (البيئة الدولية) أن 745 ألف شخص ماتوا بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب المرتبطة بالعمل لساعات طويلة في 2016، وهى أول دراسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة، وبلغت نسبة الزيادة قرابة 30 % عن عام 2000.

وقالت ماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة “العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعيا يمثل خطرا شديدا على الصحة”.

وأضافت “نرغب في استخدام هذه المعلومات في الترويج لمزيد من التحرك، المزيد من الحماية للعمال”.

معظم الضحايا (72%) رجال في منتصف العمر

وأوضحت الدراسة المشتركة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن معظم الضحايا (72%) كانوا رجالا وكانوا في منتصف العمر أو أكبر.

وذكرت الدراسة أيضا أن الأشخاص الأكثر تأثرا هم الذين يعيشون في جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادي، الذي يضم الصين واليابان وأستراليا.

الدراسة تعتمد على بيانات من 194 دولة

وقالت الدراسة التي استندت إلى بيانات من 194 دولة إن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعيا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 %.

وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17 % بالمقارنة بأولئك الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا.

وغطت الدراسة الفترة ما بين عامي 2000 و2016، وبالتالي فهي لا تشمل جائحة كوفيد-19.

لكن مسؤولي منظمة الصحة العالمية قالوا إن الزيادة في العمل من المنزل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الناتجين عن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا ربما زاد المخاطر.

وتشير دراسة حديثة الى ان ساعات العمل الطويلة تزيد من نسبة التعرض الى امراض مزمنة ومنها السكري من النوع الثاني.

وتبيّن الدراسة، التي راقبت اكثر من 7000 عامل في كندا لأكثر من 12 عاما، والتي نشرت في المجلة العلمية “BMJ Diabetes Research and Care”، أن النساء اللواتي يعملن لأكثر من 45 ساعة أسبوعيا ترتفع لديهن نسبة الاصابة بداء السكري بنسبة 51%.

وذلك مقارنة باللواتي يعملن 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا.

غير أن النتائج تختلف عند الرجال، اذ أظهر الرجال الذين يعملون لمدة طويلة خطرا أقل للاصابة بالسكري من الرجال الذين يعملون لساعات قليلة.

وتعيد الدراسة هذه المسألة عند الرجال إلى سلوكهم الذي يرتكز على المشي، والجلوس، والوقوف أثناء العمل.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة يتعرضون للإصابة بالسكري اكثر من الآخرين خصوصا عند الفئات الاجتماعية الفقيرة.

العمل لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع يعرض الأشخاص للتوتر

ويشرح الباحثون أن العمل لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع يعرض الأشخاص للتوتر.

وهو ما يؤدي إلى تغيرات في معدل هرمون “كورتيزول”، الأمر الذي يؤثر على معدلات هرمون الأنسولين في الجسم.

من جهة أخرى، يؤدي التوتر إلى اضطراب في النوم، وانخفاض مستوى الصحة النفسية وبالتالي إلى تغيرات في الوزن، وفي معدلات الأنسولين.

تقول الباحثة جيلبيرت اوميه إن نتائج الدراسة تشجع الأطباء على مناقشة المرضى في أثر العمل لساعات طويلة على الصحة.

خصوصا عند النساء اللواتي يظهرن إشارات خطر للإصابة بالسكري، لذا يجب على الأطباء أن يسألوا مرضاهم عن عدد ساعات العمل، وعن أهمية التنبه الى صحتهم.