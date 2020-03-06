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منظمة الصحة العالمية تحذر: اختفاء فيروس كورونا بحلول الصيف «أمل زائف»

حالات الإصابة بفيروس كورونا تقترب من 100 ألف
المال - خاص 6:36 م, الجمعة, 6 مارس 20 6:36 م, الجمعة, 6 مارس 20

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أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن الاعتقاد بأن فيروس كورونا سيختفي بحلول الصيف “أمل زائف”.. بحسب ” BBC”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تقترب من 100 ألف إصابة مؤكدة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وأضافت، أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

 وقال تيدروس إدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر: نواصل العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، ونعمل على تطوير اللقاحات ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا.

وفى وقت سابق حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس إدهانوم جيبريسوس من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء.

وحذر من أن “قائمة طويلة” من البلدان التي لا تفعل ما يكفي لمحاربة فيروس كورونا، قائلا: “هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار” لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.

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بقلم المال - خاص

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