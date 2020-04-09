منظمة الصحة العالمية: النظام الطبي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أن النظام الصحي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ.

وأشاد المنظري، في تصريح عبر الهاتف لقناة النيل للأخبار مساء اليوم الخميس، بالمنظومة الصحية في مصر، خاصة في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الإدارة الكلية لمنظومة الصحة في مصر تعمل على سرعة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، وهذا أمر ضروري للغاية، كما تتوفر القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة بها في أكثر من 20 مكانا في مصر.

وأضاف أن هناك خطة لتقديم الرعاية للمرضى وتتم الاستعانة بالكثير من المنصات الإعلامية المختلفة لاطلاع العامة على مستجدات والمعلومات وتوعيتهم.

وأوضح أن التعاون بين منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المصرية يقوم على التنسيق والمصارحة والدعم، لافتا إلى أن الفريق التقني الموفد من منظمة الصحة العالمية إلى مصر أجرى مناقشات مفتوحة مع وزيرة الصحة هالة زايد انتهت إلى اتفاق بشأن التوصيات التي ستعمل على تنفيذها في الأيام والأسابيع المقبلة واتخاذ جميع الإجراءات التي توفر فرصة حقيقية لوقف انتقال المرض.

وأوصى جميع الأفراد الالتزام بالتباعد البدني وممارسة أعمال النظافة الشخصية، مؤكدا ضرورة تعظيم دور المشاركة المجتمعية من خلال الوعي لاتخاذ التدابير الوقائية.