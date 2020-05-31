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منظمة الصحة العالمية: أعداد مصابي كورونا نحو 6 ملايين شخص

في الوقت الذى بلغ فيه عدد حالات الوفاة 367 ألفا و 166 حالة
المال - خاص 1:51 ص, الأثنين, 1 يونيو 20 1:51 ص, الأثنين, 1 يونيو 20

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أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها الأحد، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم اقتربت من 6 ملايين حالة إصابة ( 5 ملايين و 934 ألفا و 936 حالة ) في الوقت الذى بلغ فيه عدد حالات الوفاة 367 ألفا و 166 حالة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت المنظمة – في تقرير وزعته في جنيف – أن عدد الحالات بلغ في أفريقيا 100 ألف و 610 حالات بينما بلغ في الأمريكتين 2 مليون و 743 ألفا و793 حالة وبلغت الوفيات 157 ألفا و 702 حالة، أما في منطقة شرق المتوسط فبلغ عدد حالات الإصابة نحو 505 آلاف حالة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات في أوروبا بلغ 2 مليون و 142 ألفا و 547 حالة في الوقت الذي بلغ فيه عدد حالات الإصابة في منطقة جنوب شرق أسيا 260 ألفا، والوفيات 7431 حالة، وفي جنوب الباسفيكي 181 ألف حالة و 665 حالة والوفيات 7028 حالة.

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بقلم المال - خاص

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