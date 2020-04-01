منظمة السياحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة «كورونا» ورسالة الهرم الأكبر

ذكرت المنظمة في تغريدتها أن مصر هي أحد الأعضاء الأساسيين في المنطمة وأنها تعمل جاهدة علي دعم القطاع السياحي.

أطلقت منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر ” تغريدة شكر وتحية لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشادت في التغريدة بالتزام مصر بتطبيق معايير الصحة والسلامة والوقاية العالمية.

كما أشادت بالمبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار مساء اول امس الاثنين عن طريق إنارة الهرم الأكبر في رسالة إلى الشعب المصري وشعوب العالم من أمام هرم خوفو بالبقاء في المنزل والحفاظ على سلامة صحتهم وصحة أحبائهم، وأيضا في رسالة تحية وشكر لكل القائمين على حمايتنا وحراستنا ومكافحة الفيروس.

كما ذكرت المنظمة في تغريدتها أن مصر هي أحد الأعضاء الأساسيين في المنطمة وأنها تعمل جاهدة علي دعم القطاع السياحي.