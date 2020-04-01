استثمار

منظمة السياحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة «كورونا» ورسالة الهرم الأكبر

ذكرت المنظمة في تغريدتها أن مصر هي أحد الأعضاء الأساسيين في المنطمة وأنها تعمل جاهدة علي دعم القطاع السياحي.
المال - خاص 11:29 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 11:29 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلقت منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر ” تغريدة شكر وتحية لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشادت في التغريدة بالتزام مصر بتطبيق معايير الصحة والسلامة والوقاية العالمية.

كما أشادت بالمبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار مساء اول امس الاثنين عن طريق إنارة الهرم الأكبر في رسالة إلى الشعب المصري وشعوب العالم من أمام هرم خوفو بالبقاء في المنزل والحفاظ على سلامة صحتهم وصحة أحبائهم، وأيضا في رسالة تحية وشكر لكل القائمين على حمايتنا وحراستنا ومكافحة الفيروس.

كما ذكرت المنظمة في تغريدتها أن مصر هي أحد الأعضاء الأساسيين في المنطمة وأنها تعمل جاهدة علي دعم القطاع السياحي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«الأعلى للآثار» يعفي الكافتيريات والبازارات بالمتاحف من دفع الإيجارات

دعاء محمود 7:37 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

خطة التنمية الاقتصادية في ظل «كورونا».. 300% زيادة باستثمارات التكنولوجيا و69% للصحة

أحمد عاشور 2:02 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

وزيرة التضامن تتفقد مكاتب التأمينات الاجتماعية لمتابعة صرف المعاشات

مدحت إسماعيل 1:13 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

شركات مقاولات وحراسة تعتذر عن تطوير فندق شبرد بسبب كورونا

أحمد عاشور 10:01 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20

شركتان مصريتان تعرضان تصدير كمامات وأدوية لفرنسا

سمر السيد 9:56 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20

«كورونا» تؤجل الجمعيات العمومية لشركات القابضة للنقل لأجل غير مسمى

السيد فؤاد 12:17 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20