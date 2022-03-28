منظمة السياحة العالمية : السياحة الروسية في مصر تأثرت بسبب الحرب ونعمل على دعم مقومات القطاع عالميا

متمنيًا تعافي حركة السياحة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية

قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن السوق المصرية تعتمد بشكل كبير على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، متمنيًا تعافي حركة السياحة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا أثرت على كثير من الدول وخاصة مصر، إذ تعمل المنظمة حاليا على التواصل مع كافة الدول لدعمها في برامج مقومات السياحة.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش استضافة وترأس مصر للاجتماع الـ ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ووزراء السياحة العرب، والأعضاء والوفود المشاركة باللجنة.