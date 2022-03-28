استثمار

منظمة السياحة العالمية : السياحة الروسية في مصر تأثرت بسبب الحرب ونعمل على دعم مقومات القطاع عالميا

متمنيًا تعافي حركة السياحة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية
عصام عميرة 10:08 م, الأثنين, 28 مارس 22 10:08 م, الأثنين, 28 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن السوق المصرية تعتمد بشكل كبير على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، متمنيًا تعافي حركة السياحة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا أثرت على كثير من الدول وخاصة مصر، إذ تعمل المنظمة حاليا على التواصل مع كافة الدول لدعمها في برامج مقومات السياحة.

اقرأ أيضا  صرف مستحقات 3500 من عمال «الحديد والصلب» حتى الآن بقيمة 1.137 مليار جنيه

جاء ذلك خلال كلمته على هامش استضافة وترأس مصر للاجتماع الـ ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ووزراء السياحة العرب، والأعضاء والوفود المشاركة باللجنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

وزيرة التعاون: زيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تغير المناخ باتت ضرورة لدعم جهود التنمية

سمر السيد 8:22 م, الأثنين, 28 مارس 22

وزير الاقتصاد الفرنسي : مستعدون لتوريد القمح لمصر وندعمها باتفاق صندوق النقد الجديد

صفية حمدي 7:30 م, الأثنين, 28 مارس 22

«الباتروس» : الحجوزات السياحية لشهر أبريل المقبل جيدة.. والألمان الأكثر توافدا

دعاء محمود 6:08 م, الأثنين, 28 مارس 22

«تحيا مصر» و«التضامن الاجتماعي» يطلقان قوافل أبواب الخير لـ8 آلاف أسرة في شهر رمضان ببني سويف

عصام عميرة 5:54 م, الأثنين, 28 مارس 22

مدبولي : نعول على فرنسا لتأمين إمدادات القمح إذا طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية

صفية حمدي 5:49 م, الأثنين, 28 مارس 22

«عبد الغفار» يستقبل وفد «الاستثمار الأوروبي» لبحث فرص التعاون بالقطاع الصحي

إسلام عزام 5:43 م, الأثنين, 28 مارس 22