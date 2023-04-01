منظمة: السنغال ترصد حالات إصابة بإنفلونزا الطيور

أبلغت السنغال عن تفش لإنفلونزا الطيور من السلالة إتش.5.إن.1 شديدة العدوى في مزرعة دواجن شمال غرب البلاد، حسبما ذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

ونقلت المنظمة، ومقرها في باريس، عن السلطات السنغالية قولها إن التفشي حدث في 18 مارس الماضي في مزرعة بقرية بوتو بالقرب من بلدة لوجا التي لا تبعد كثيرا عن حديقة لونج دو بارباري الوطنية حيث رُصد تفش لفيروس إتش.5.إن.1 في 12 مارس.

وقالت المنظمة: “من المرجح بشدة أن ثمة رابطا وبائيا بين واقعتي التفشي”.

وأضافت أن التفشي تسبب في نفوق 500 من أصل 11400 طائر في مزرعة الدواجن، وجرى إعدام العدد المتبقي.

وتنتشر إنفلونزا الطيور حول العالم منذ عام وتسببت في نفوق أكثر من 200 مليون طائر، لتقفز أسعار البيض وتتصاعد مخاوف بين الحكومات حيال انتقال المرض إلى البشر.