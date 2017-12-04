منظمة الجمارك العالمية تقدم التعازي لمصر في ضحايا الإرهاب

مها أبوودن أعرب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كيونيو ميوكوريا، عن خالص التعازي للشعب والحكومة المصرية في ضحايا الهجمات الإرهابية والتي كان آخرها هجوم مسجد الروضة بسيناء الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى. وقال ميوكوريا إنه نيابة عن منظمة الجمارك…

مها أبوودن

أعرب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كيونيو ميوكوريا، عن خالص التعازي للشعب والحكومة المصرية في ضحايا الهجمات الإرهابية والتي كان آخرها هجوم مسجد الروضة بسيناء الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.

وقال ميوكوريا إنه نيابة عن منظمة الجمارك العالمية يعبر عن خالص تعاطفه وتضامنه مع ضحايا الإرهاب وأن هذا العمل الذى وقع بقرية الروضة الجمعة قبل الماضى، لن يثنيه عن ممارسة انشطة الدورة المنعقدة بمصر وأبلغ رد على مثل هذا العمل هو التمسك بإقامة الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية في مدينة الأقصر لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أن الأعضاء الـ 30 للجنة السياسات بالمنظمة العالمية منذ لحظة وصولهم إلى مصر أعربوا عن ارتياحهم للإجراءات الأمنية المطبقة بالأقصر وأبدوا سعادتهم بإقامة هذه الجلسات في مصر.

وقال إننا سنستمر فى دعم التجارة والسياحة وسيكون اول أعمالنا في اللجنة إعداد بيان خاص عن مدينة الاقصر.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي علي هامش اجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية رقم 78 والذي تعقد فعالياته حاليا بالأقصر.