منظمة التعاون الاقتصادي: 14% حجم مساهمة الضرائب في الناتج المحلي

مها أبوودن:قال باسكال أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادي OECD، إن تعزيز حشد الموارد الوطنية يعد مهما للغاية، موضحا أن ما قامت به مصر من إجراءات إصلاحية في مجال الضراىب يعد خطوات جيدة بعد اللحظات العصيبة التي شهدتها البلاد.وأوضح خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة المالية بعنوان" زيادة كف

مها أبوودن:

قال باسكال أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادي OECD، إن تعزيز حشد الموارد الوطنية يعد مهما للغاية، موضحا أن ما قامت به مصر من إجراءات إصلاحية في مجال الضراىب يعد خطوات جيدة بعد اللحظات العصيبة التي شهدتها البلاد.

وأوضح خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة المالية بعنوان” زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات”، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، أن حجم مساهمة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي لمصر يبلغ ما بين 13.5 حتي 14%، موضحا أن نحو 90 دولة أخري يمكن المقارنة بهم ودول ناشئة أخري بالعالم تتحرك لنسبة أكثر من 14%.

وأشار إلي أن هدف مصر للوصول لنسبة من مساهمة الضرائب من الناتج المحلي ما بين 17 و18% وتحصيل الضرائب لا يتعارض مع جذب الكثير من الاستثمارات، موضحا أنه ينبغي دفع الضرائب لتفعيل مشروعات البينية التحتية وتوفير الاستثمارات الملائمة والانتقال لبيئة أفضل.

وأوضح أن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة مهم للغاية، مشددا علي ضرورة أن يكون هناك بعدا دوليا نحو عولمة الاقتصاد لتحقيق الإصلاح الضريبي وزيادة الإيرادات العامة بموزانات 148 دولة، بجانب تيسير إجراءات فض المنازعات الضريبية باعتبارها أحد آليات زيادة الإيرادات العامة وتعبئة الموارد المحلية في مصر.