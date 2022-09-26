منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: النمو العالمي يتباطأ أكثر مما كان متوقعا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الإثنين إن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ أكثر مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تهدد أزمات الطاقة والتضخم الاقتصادات الكبرى بالوقوع في بئر ركود اقتصادي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها إنه وفي حين أن النمو العالمي هذا العام كان لا يزال متوقعا عند 3.0%، تشير توقعات الآن إلى أنه سيتباطأ إلى 2.2% في 2023، بانخفاض من توقعات يونيو (2.8%. )

أوروبا

وأبدت المنظمة تشاؤوما بشكل خاص بشأن التوقعات في أوروبا الاقتصاد الأكثر تعرضاً بشكل مباشر لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع الآن أن يكون الناتج العالمي في العام المقبل أقل بواقع 2.8 تريليون دولار عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا – وهي خسارة في الدخل في جميع أنحاء العالم تعادل حجم الاقتصاد الفرنسي.

وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان: “لقد فقد الاقتصاد العالمي زخمه في أعقاب الحرب العدوانية غير المبررة وغير القانونية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، فقد توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ ممتد” .

منطقة اليورو

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو من 3.1% هذا العام إلى 0.3% فقط في العام 2023، مما يعني أن المنطقة التي تتألف من 19 دولة ستقضي جزءًا على الأقل من العام في ركود، يُعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

يمثل ذلك انخفاضًا كبيرًا في التصنيف الائتماني عن التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو، عندما توقعت أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.6% العام المقبل.

ورسمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صورة قاتمة بشكل خاص بشأن الاقتصاد الألماني المعتمد على الغاز الروسي متوقعة أن ينكمش بنسبة 0.7% العام المقبل، متراجعًا عن تقديرات يونيو لنمو 1.7%.

وحذرت المنظمة من أن المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة ستضر بالنمو وتعزز التضخم، خاصة في أوروبا حيث يمكن أن تعيد النشاط 1.25 نقطة مئوية أخرى وتزيد التضخم بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مما يدفع بالعديد من البلدان إلى الركود لعام 2023 بأكمله.

أمريكا

رغم أنه أقل اعتمادًا على الطاقة المستوردة من أوروبا، فقد شوهدت الولايات المتحدة تنزلق نحو الانكماش حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي وهو الأكبر في العالم من 1.5٪ هذا العام إلى 0.5٪ فقط العام المقبل، بانخفاض عن توقعات يونيو لـ 2.5% في 2022 و 1.2% في 2023.

وفي الوقت نفسه، فإن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين للسيطرة على انتشار كورونا هذا العام تعني أن اقتصادها كان من المقرر أن ينمو بنسبة 3.2% فقط هذا العام و 4.7% العام المقبل، في حين توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سابقًا 4.4% في عام 2022 و4.9% في عام 2023.