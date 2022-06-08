منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الاقتصاد البريطاني الأكثر تضررًا من الحرب الأوكرانية

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني حتى يصل إلى طريق مسدود العام المقبل حيث يعاني أكثر من أي دولة صناعية كبرى أخرى من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما نشرت صحيفة “جارديان” البريطانية.

وستنمو المملكة المتحدة بنسبة 3.6٪ في العام 2022 قبل أن تسجل نموًا صفريًا في العام 2023، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.8٪ هذا العام وأن ينخفض بشكل طفيف فقط إلى 7.4٪ في 2023. وتمثل التوقعات – الواردة في التوقعات الاقتصادية نصف السنوية لمنظمة التعاون والتنمية في المجا الاقتصادي – انخفاضًا حادًا في التصنيف الائتماني عن النمو المقدر 4.7٪ هذا العام و 2.1٪ العام المقبل الذي تم تحقيقه قبل ستة أشهر.

وقال لورانس بون، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأبحاث ، إن المملكة المتحدة تعرضت لضربة من مجموعة من العوامل، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة والضرائب المرتفعة وتراجع التجارة وزيادة تكلفة الطاقة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن تتحول المملكة المتحدة من ثاني أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد كندا هذا العام إلى أبطأ نمو في العام 2023.

وتشكل اليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الدول الآخرى في مجموعة الـ7.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: “بفضل الدعم الذي قدمناه خلال الوباء ، حققت المملكة المتحدة أسرع نمو في مجموعة الـ7 العام الماضي، ومعدل البطالة لدينا هو الأدنى منذ ما يقرب من 50 عامًا. لكننا ندرك أن الكثير من الناس سيشعرون بالقلق من هذه التوقعات.”

وأوضح: “بينما لا يمكننا عزل المملكة المتحدة تماما عن الضغوط العالمية، فإن اقتصادنا في وضع قوي للتعامل مع هذه التحديات. لدينا خطة للنمو، وندعم الناس بتكاليف المعيشة”.

وفي السياق ذاته قال بون إن الاقتصاد العالمي كان يدفع “ثمناً باهظاً” لغزو روسيا.

وتابع: “هناك أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا، مخلفة آلاف القتلى، وتجبر ملايين اللاجئين على الفرار من ديارهم وتهدد الانتعاش الاقتصادي الذي كان جارياً بعد عامين من الوباء”.

ونظرًا لأن روسيا وأوكرانيا مصدران كبيران للسلع الأساسية ، فقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، مما جعل الحياة أكثر صعوبة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم

وأشار بون إلى إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت توقعاتها للنمو العالمي لعام 2022 من 4.5٪ إلى 3٪ ، في حين أن معدل التضخم في 38 دولة غنية في المنظمة سيبلغ 9٪ تقريبًا – أي ضعف التوقعات في التوقعات الاقتصادية لشهر ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2023 2.8٪ انخفاضًا من 3.2٪ قبل ستة أشهر.