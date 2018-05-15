منظمة التجارة: الاتحاد الأوروبي تجاهل طلبات وقف دعم إيرباص

رويترزقضت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي تجاهل طلبات لوقف جميع أشكال الدعم لشركة إيرباص؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى التلويح بعقوبات ضد منتجات أوروبية ما لم يتوقف "الإضرار بمصالح الولايات المتحدة".وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي لم يوقف الدعم لأكبر طائرة في العالم

رويترز

قضت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي تجاهل طلبات لوقف جميع أشكال الدعم لشركة إيرباص؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى التلويح بعقوبات ضد منتجات أوروبية ما لم يتوقف “الإضرار بمصالح الولايات المتحدة”.

وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي لم يوقف الدعم لأكبر طائرة في العالم، وهي طراز A380، والطائرة طراز A350 أحدث الطائرات العابرة لمسافات طويلة؛ ما تسبب في خسائر لبوينج والعاملين في قطاع الطيران بالولايات المتحدة.

بيد أن أطرافا مطلعة قالت إن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا ضيقت مساحة الخلاف التجاري المستمر منذ فترة برفضها لشكاوى بشأن أثر دعم عدد من برامج طائرات إيرباص الأخرى مستندة إلى أن ذلك حدث منذ فترة طويلة جدا.