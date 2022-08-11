منظمة «أوبك» تخفض توقعات الطلب على نفطها مع عودة إغلاقات «كورونا»

خفضت منظمة”أوبك” توقعات الطلب على نفطها بـ300 ألف برميل يومياً خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك مقارنةً مع توقعاتها الصادرة الشهر الماضي.

وقدرت المنظمة أن عودة إغلاقات كورونا، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية، وراء خفض توقعات نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

الطلب على نفط أوبك سيصل إلى 28.8 مليون برميل يوميا في 2022، وهو أعلى بـ900 ألف برميل عن عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة اليوم الخميس، فيما يُقدّر أن يصل الطلب خلال العام المقبل إلى 29.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى بـ900 ألف برميل أيضاً عن العام الحالي.

توقعات منظمة “أوبك”

وفقاً لمصادر ثانوية، فإن متوسط إنتاج النفط من منظمة أوبك بلغ 28.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول 2022، وهو أقل بـ300 ألف برميل عن الطلب على نفط المنظمة. وأوضحت أن إنتاج المنظمة من الخام في يوليو الماضي ارتفع 162 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

في الربع الثاني من العام، وصل متوسط إنتاج دول أوبك إلى 28.6 مليون برميل يومياً، وهو نفس معدل الطلب على نفط المنظمة.

أشارت أوبك إلى أن عودة إغلاقات كوفيد-19 وحالة عدم اليقين الجيوسياسية وراء خفض توقعات نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام، وذكرت أن إمدادات النفط من خارج دول المنظمة ستنمو 2.1 مليون برميل يوميا في 2022.

خفضت المنظمة توقعاتها لنمو إمدادات النفط الأميركية بـ 138 ألف برميل يوميا في 2022 مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، لكنها عدلت نمو إمدادات النفط الروسية بزيادتها 250 ألف برميل يوميا إلى 10.9 مليون برميل يومياً.

أفادت الوكالة أن إنتاج السعودية من النفط زاد في يوليو 136 ألف برميل يوميا مقارنة بـ159 ألفاً في يونيو بحسب مصادر ثانوية، وارتفع إنتاج الإمارات من النفط 48 ألف برميل يوميا، فيما تراجع إنتاج ليبيا 23 ألف برميل يوميا في يوليو إلى متوسط 621 ألفاً بحسب مصادر ثانوية.