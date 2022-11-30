منظمة أمريكية تختار LG Gram كأفضل كمبيوتر محمول

تم اختيار الكمبيوتر المحمول ” إل جي جرام” LG Gram من إنتاج شركة إل جي للإلكترونيات كأفضل كمبيوتر محمول لعام 2022 ، بحسب وكالة يونهاب.

واختارت منظمة تقارير المستهلكين الأمريكية ” LG Gram بشاشة 16 بوصة ” كأفضل كمبيوتر محمول لتميزه بمواصفات وخفة الوزن الذى يبلغ 1.36 كيلوجرام وقوة البطارية تستمر حوالي 18 ساعة.

وفي تقييم جودة المنتجات الاجتماعية، حصل LG Gram على المراكز من الأول حتى السادس من بين 142 منتجا.

وتلاه “أولتلا بي سي” من إل جي ، و”أبل برو” 16 بوصة، و”جالاكسي بوك برو 360″ من سامسونج .

وتم اختيار ” ماك بوك أير M2 ” من شركة أبل كأفضل كمبيوتر محمول بـ12-13 بوصة تقديرا لسرعة التشغيل وقوة البطارية.

وبحسب وكالة IDC الكورية المتخصصة في دراسة الأسواق، بلغت حصة الكمبيوترات المحمولة من شركة إل جي للإلكترونيات في الربع الثالث من العام، 20% في السوق المحلية.