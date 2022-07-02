منظمة أفريقية: لقاحات وأدوات اختبار فيروس جدري القرود لا تتوافر في القارة

قال مسئول رفيع المستوى في أكبر وكالة للصحة العامة في أفريقيا إن القارة ليس لديها لقاحات واقية من مرض جدري القرود ، كما حذر من وجود نقص في أدوات الفحص والاختبار، بحسب وكالة رويترز.

وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا وطفحا جلديا، ويتوطن في أجزاء من أفريقيا.

ظهور المرض في أكثر من 40 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود

وسجلت أكثر من 40 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود ظهور المرض الفيروسي الذي ينتشر عن طريق التواصل عن قرب والذي تم اكتشافه لأول مرة في القرود.

وقال أحمد أوجويل أوما القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي: “جدري القردة يمثل حالة طارئة هنا في القارة ونحن ندعو جميع أصدقائنا وشركائنا للتعاون معنا في السيطرة على هذا التفشي”.

وعن جائحة كوفيد-19، قال إن ما لا يقل عن تسعة لقاحات مختلفة لفيروس كورونا قيد التطوير في القارة.

الصحة العالمية : جدري القردة لم يصل بعد لوضع حالة الطوارئ الصحية العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى إن مرض جدري القردة لم يصل بعد لوضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أبدى قلقه البالغ من تفشي المرض.

الصحة العالمية : استمرار انتقال عدوى جدري القرود قد يؤدي إلى انتقال الفيروس للفئات الأكثر عرضة للخطر

فى سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية إن “استمرار انتقال عدوى” جدري القرود حول العالم قد يؤدي إلى انتقال الفيروس للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الحوامل والمصابين بأمراض مناعية والأطفال.

وأضافت المنظمة أنها تتحقق من تقارير عن إصابة أطفال، من بينهم حالتان في بريطانيا، كما تتابع تقارير واردة من إسبانيا وفرنسا. ولم تتسم أي حالات إصابة بين الأطفال بأنها شديدة الأعراض.

رصد حالات إصابة بالفيروس خارج أفريقيا

وتم رصد حالات إصابة بالفيروس خلال التفشي الحالي في أكثر من 50 دولة خارج الدول المتوطن فيها بأفريقيا. كما تشير المنظمة إلى أن الحالات تتزايد في تلك الدول ودعت لتكثيف إجراء الاختبارات والفحوص للكشف عنه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة عبر الإنترنت من جنيف يوم الأربعاء الماضي: “أنا قلق من استمرار العدوى لأن ذلك قد يشير إلى أن الفيروس سيرسخ وجوده ويمكن أن ينتقل لمجموعات معرضة للخطر منها الأطفال ومن يعانون من أمراض مناعية والحوامل”.

ومنذ أن بدأ التفشي في مايو رُصدت 3400 حالة إصابة بجدري القرود فيما سُجلت وفاة واحدة، وأغلب الحالات في أوروبا بين رجال مثليين جنسيا وفقا لحصيلة منظمة الصحة العالمية. كما شهدت دول ينتشر فيها المرض عادة إصابة أكثر من 1500 ووفاة 66 هذا العام.