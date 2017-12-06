منظمات مدنية تطالب بالإفراج عن رئيس رابطة الاختفاء القسري

إيمان عوفجددت عدة منظمات للمجتمع المدني مطلبها، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس ورئيس رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري.مثّل أمس الأول الإثنين المحامي 4 ديسمبر مجددًا- للمرة الخامسة- أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت بدورها تجديد حبسه احتياطيا

إيمان عوف

جددت عدة منظمات للمجتمع المدني مطلبها، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس ورئيس رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري.

مثّل أمس الأول الإثنين المحامي 4 ديسمبر مجددًا- للمرة الخامسة- أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت بدورها تجديد حبسه احتياطياً لـ15 يوما، على ذمة التحقيق في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، وذلك بعد أن أثبت متولي- للمرة الثانية- سوء أوضاع الاحتجاز بسجن العقرب، وحرمانه من التغذية المناسبة، ومنعه من التريض، مسجلًا طلبه بالعرض على مستشفى متخصص لإجراء بعض التحاليل- كونه مريض بفقر الدم- التي لا تتوفر إمكانيات إجرائها بمستشفى السجن.

ويواجه متولي التهم التي توجه لمعظم الحقوقيين في مصر، ويأتي في مقدمتها تأسيس منظمة غير مشروعة وفقا للقانون المنظم للعمل الأهلي، وذلك رغم اعتراض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المكرر على هذا القانون الذي يؤمم العمل الأهلي، ويجعل تأسيس منظمة حقوقية معنية بالأساس بمراقبة مدى احترام النظام للحريات وحقوق الإنسان أمر شبه مستحيل.

وأضافت النيابة تهمة التواصل مع الكيانات الأجنبية، والتي سبق وتم توجيها للحقوقي- محمد زارع وآخرين- بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة، والذي ما كان ليحدث إلا بعضوية مصر في هذا الكيان الدولي، وموافقتها على نظام عمله، الذي يكفل لمنظمات حقوق الإنسان الحق في تقديم التقارير والاشتباك مع آلياته من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في كل بلد عضو.

كما وجهت النيابة اتهاما بنشر أخبار كاذبة حول الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني لمواطنين مصريين، وذلك رغم اختفاء نجله عمرو إبراهيم متولي منذ 2013، ورفضت السلطات الإفصاح عن مكانه، رغم رفع “متولي” دعوى أمام القضاء الإداري يطالب بالإفصاح عن مكانه.

استنكرت المنظمات الموقعة موقف الخارجية المصرية المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، إيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا) في بيان مشترك لهم مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وثمنت المنظمات الموقعة على البيان ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان مثل هذه الجهود الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على الحكومة المصرية للإفراج على المعتقلين السياسيين وضحايا التعبير عن الرأي في مصر، وتذكر الخارجية المصرية أن التردي غير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان ليس شأناً داخليا بمقتضى الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر.

كانت الدول الخمس قد أعربت في بيان لها في 3 نوفمبر الماضي عن قلقها إزاء استمرار احتجاز “إبراهيم متولي” على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتواصل مع كيانات أجنبية (الأمم المتحدة)، الأمر الذي اعتبره أحد أعضاء مجلس النواب، من الإعلاميين المصريين المقربين من النظام “دليل إدانة” ضد “متولي” يستوجب اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية بحقه، معتبرًا أن هذا التضامن الدولي هو دليل على تواصل متولي مع هذه الدول وتعاونه معها بما يسيء لسمعة مصر دوليًا، بينما استنكرت الخارجية المصرية بيان الدول الخمس، واستدعت سفراء الدول الخمس للتعبير عن احتجاجها على ما اعتبرته تدخلا من هذه الدول في شأنها الداخلي، وتعديًا على مسار التقاضي المصري.

يشار إلى أن السلطات المصرية قد ألقت القبض على إبراهيم متولي في 10 سبتمبر الماضي من مطار القاهرة قبيل سفره لجنيف لحضور لقاء مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة.

وبعد اختفائه بيومين، مثل أمام النيابة في 12 سبتمبر، والتي أمرت بحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة- سيئ السمعة- حيث تعرض متولي للتعذيب، بحسب مع أثبت- للمرة الأولى- في جلسة تجديد حبسه في 20 سبتمبر.

جدير بالذكر أن إبراهيم متولي أسس رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري، بعد أن اختفى ابنه منذ 5 سنوات، ولم يعثر على أية معلومات بشأنه حتى الآن.