منظمات المجتمع المدني تدعم برامج وزارة التضامن بما يجاوز 5 مليارات جنيه سنويًا

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ نيفين القباج، إن منظمات المجتمع المدني تنشئ برامج حماية اجتماعية عينية بالتنسيق مع الوزارة، متمثلة في تكافؤ الفرص التعليمية والصحية وتقديم مساعدات مالية وأغذية جافة ولحوم أضاحي وترميم منازل ووصلات مياه، ومشروعات متناهية الصغر، وبلغ إجمالي مساعدات المجتمع المدني سنويًا ما يزيد على 5 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة تحت عنوان «دور وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة غير القادرين» واستضافتها كلية الآداب، ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول، بعنوان “تطوير الوعي الوطني” في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، بحضور الدكتور محمد الخشت؛ رئيس الجامعة، ونوابه، وعمداء الكليات، والأمين العام، ومنسقي الأنشطة الطلابية، والمشاركين بمعسكر القيادة الفعالة.

وأفادت «القباج» بأن الدولة تبذل الدولة جهودًا عديدة في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي المتمثلة في الدعم السلعي، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات، والتدريب والتشغيل والإقراض، والتأمينات والمعاشات، وبرامج تحويلات نقدية.

وأوضحت أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية تشترط توافر استحقاق درجة الفقر، متمثلة في الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 إلى 18 سنة الملتحقين بالدراسة، وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات والأرامل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا، والمواطنين 65 عامًا فأكثر، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.

وأشارت إلى إعفاء المسنين فوق الـ70 من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى إعفاء من بلغوا الـ65 بنسبة 50%، وتقديم دعم نقدي للمسنين بإجمالي 3.7 مليار جنيه سنويًا.

وبيّنت أن هناك 163 دار مسنين و192 نادي مسنين مجاني، مع تقديم خدمات لذوي الإعاقة بأكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا، وخدمات تأهيلية في 657 مؤسسة تستهدف حوالي نصف مليون مستفيد، مع دعم الأطفال غير القادرين والأيتام.

وأفادت أن الوزارة تغطي مصروفات مدرسية لما يزيد على 5 ملايين طالب سنويًا، وتقدم دعمًا نقديًا شهريًا لإجمالي 431 ألف من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، فضلا على توفير الرعاية والتأهيل لإجمالي 23.7 ألف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي الأسر البديلة الكافلة.