منطقة وعظ مطروح تعلن استقبال الفتاوي إلكترونيا وتليفونيا

يواصل مركز ومدينة مرسي مطروح تنظيم الندوات التثقيفية للعاملين بالمدينة بالتعاون مع منطقة وعظ مطروح ، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وكان عنوان الندوة «كيفية مواجهة ظاهرة الانتحار بين الشباب »

وتشرف بحضور الندوة التثقيفية الشيخ حسام أبوالفتح مدير التوجية والفتوى بمنطقة وعظ مطروح.

وأكد الشيخ حسام أبوالفتح مدير التوجيه والفتوى بمنطقة وعظ مطروح في كلمته أن “ما يحدث من حوادث اجتماعية واخلاقية وعنف وجرائمَ أسرية وانتحار بين الشباب يرجع إلي ابتعاد الناس عن معية الله”

واستعن بقول الله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) داعين لتعليم الأولاد قراءة القرآن الكريم وحفظه والأخلاق والخوف من الله عزوجل.

وتابع : “فمنهج الله هو الحل لما يحدث من خلل وانتحار ويأس وقنوط فالله تعالى يقول (وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأكد الشيخ علي ضرورة الرضا بما قسمة الله لنا وعدم الإستسلام لشيطان النفس مما أدي إلى انتشار الأمراض النفسية والإنتحار بين الشباب.

وقال إن نعمة الرضا من أهم النعم التي يختص بها عباد الله الصالحين وتحقق لهم السعادة والذي يرضى بقضاء الله وقدره.

وأضاف أن الله يملأ قلوبنا سعادة وسرورًا ورضًا، أما من يسخط ويعترض، وينظر إلى غيره، فإنه يعيش في شقاء لا يعلمه إلا الله، فقال الله: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) وقال الله:(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) وقال صلى الله عليه وسلم: (وارض بما قسَم الله لك، تكن أغنى الناس) وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يَخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة).

ونوه مدير التوجيه والفتوى بمنطقة وعظ مطروح خلال الندوة إلى أن المنطقة تستقبل وترد علي فتاوي المواطنين للرد علي كافة الاستفسارات سواء من خلال الخط الساخن علي 19906 أو المنصة الإلكترونية أو الحضور شخصياً ، للقضاء علي الفتن وغرس القيم والأخلاق وتعاليم الدين الصحيح.

ومن جانبه، أوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ، بأننا مستمرين في عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية للعاملين بالمركز لرفع مستوي الوعي في كافة القضايا والظواهر السلبية لترسيخ حب الوطن والابتعاد عن الفتن من خلال مبادرات الأزهر الشريف مع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة ، ونشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية لشغل أوقاتهم بطرق ايجابية لخدمة المجتمع .