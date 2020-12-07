منطقة عجمان الحرة تخفض رسوم تسجيل شركات التكنولوجيا بنسبة 25%

أعلنت منطقة عجمان الحرة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات الذي يقام خلال الفترة من 6 إلي 10 ديسمبر الجاري منح شركات التكنولوجيا تخفيض بنسبة 25% على رسوم التسجيل و أسعار مميزه ولإيجار كافة المكاتب التنفيذية حتي 12 من الشهر ذاته

وأكّد علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، التزام المنطقة الحرة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف عملياتها وخدماتها وإجراءاتها لخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، مشدداً على أهمية تعزيز الابتكار والاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد البشرية وتعزيز عملية التحول الرقمي، تماشياً مع محاور “الخطة الرئيسية للتحول الرقمي لحكومة عجمان” التي أطلقها الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والتي تركز على توفير تجربة استثنائية للمتعاملين وتعزيز التكامل كافة الجهات الحكومية للعمل وفق روح الفريق الواحد لمواجهة المعوقات التنظيمية وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف السويدي بأننا نحرص في منطقة عجمان الحرة على توفير السبل الضامنة لنمو وتوسع الشركات وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستفادة من المزايا التنافسية لإمارة عجمان باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الرائدة على الخارطة الاستثمارية الإقليمية. ودأبنا في المنطقة الحرة على تطوير برامج الأتمتة تماشياً مع رؤيتنا الطموحة لإنجاز التحول الرقمي ، ونواصل اليوم تنفيذ المبادرات والبرامج وصولاً إلى تحقيق أهداف هذه الرؤية. وتشكل أنظمتنا لأتمتة العمليات إضافةً نوعية لكونها تزيد كفاءة وموثوقية الإجراءات، وتقلص وقت إنجاز المعاملات، والعمل على خدمه المتعاملين على مدار الساعه .”

كما شارك السويدي في فعاليات “قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي – الإسرائيلي” التي تعقد علي هامش المعرض بحضور ممثلين جهات حكومية وخاصة من كلا الجانبين بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي.