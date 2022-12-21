منطقة جنوب الوادي تتلقى أولى نوات السيول الغزيرة (صور)

شهدت منطقة جنوب الوادي (توشكي) في محافظة أسوان، اليوم أولى نوات السيول الغزيرة القادمة من السودان على المنطقة، بالتزامن مع استمرار تدفق المياه في مجري نهر النيل مرورا بالسد العالي، خلال موسم الفيضان السنوي.



ووفقا لصور حصلت عليها ” المال”، فإن عددًا من الشركات العاملة في المشروع، طالبت في الساعات الأولي من صباح اليوم، وزارة الموارد المائية والري، سرعة التحرك والتعامل مع كميات الكثير من السيول والتى فاجأت الجميع، لاسيما وانها اصبحتت تتدفق بشدة، تفوق سعه المفيض مما ادى الى أقتربها بشده من المساحات المزرعة بالقمح بشركه جنوب الوادى و الشركات الأخرى وهى مساحات تصل إلى ٥ آلاف فدان.

صورة بالقمر الصناعى تظهر اقتراب المياه من المساحات المنزرعة





يشار الى أن الدكتور مصطفى مدبولي،استعرض الأسبوع الماضي خلال اجتماع الحكومة، نتائج زيارته إلى توشكى لتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية منطقة جنوب الوادى، معتبراً إن ما يتم هناك يمثل ملحمة من الجهد والتنسيق على أعلى مستوى، سواء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأرض واستصلاحها للزراعة، متوجهاً بالشكر للوزارات المشاركة ولجميع من ساهم فى نجاح جهود استصلاح الأراضي وزراعتها.

صورة بالقمر الصناعى امس





ويعتبر إعادة إحياء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع توشكى من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها فى القطاع الزراعي، حيث يوجد به أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث عدد النخيل وأجود أنواع التمور مثل المجدول والبرحي إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والخضروات و الموالح، والمانجو وأثبتت التجارب أن الإنتاجية في توشكى عالية وتبشر بالخير.